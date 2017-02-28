Маршрутное такси и легковушка Nissan столкнулись на проспекте Мечникова
Транспортная авария с участием маршрутки и легковой иномарки Nissan зафиксирована на проспекте Мечникова вечером второго марта. В ведомстве МЧС уточняют, маршрутное такси
№ 107 столкнулось с иномаркой около 17:20, неподалеку от дома № 19.
Пострадавших зарегистрировано не было, подчеркнули специалисты службы. В технических мероприятиях заняты пять сотрудников МЧС.
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Транспортная авария с участием маршрутки и легковой иномарки Nissan зафиксирована на проспекте Мечникова вечером второго марта.
Столкновение двух автомобилей, вследствие которого одна из иномарок «вытолкнула» другую на обочину, зафиксировано службой МЧС Петербурга на Кушелевской дороге (Калининский район).
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