Маршрутное такси и легковушка Nissan столкнулись на проспекте Мечникова

Транспортная авария с участием маршрутки и легковой иномарки Nissan зафиксирована на проспекте Мечникова вечером второго марта. В ведомстве МЧС уточняют, маршрутное такси№ 107 столкнулось с иномаркой около 17:20, неподалеку от дома № 19.Пострадавших зарегистрировано не было, подчеркнули специалисты службы. В технических мероприятиях заняты пять сотрудников МЧС.