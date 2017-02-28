В ДТП на Кушелевской дороге иномарка вылетела на обочину

Столкновение двух автомобилей, вследствие которого одна из иномарок «вытолкнула» другую на обочину, зафиксировано службой МЧС Петербурга на Кушелевской дороге (Калининский район). Специалисты ведомства уточнили, авария (Mercedes-Benz и Chevrolet) отмечена около 07:55, неподалеку дома № 5 (к. 2).Среди участников происшествия пострадавших нет, подчеркнули в МЧС. В работах на месте аварии задействовано четыре специалиста.