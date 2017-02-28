В Приморском районе на Комендантском сгорел грузовик Volvo
Возгорание в грузовике Volvo, расположенном на Комендантском проспекте (Приморский район), зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью второго марта. В ведомстве уточняют, горела кабина автомобиля.
Согласно данным МЧС, возгорание в грузовике произошло около 03:20, неподалеку от дома № 43. Команда из девяти специалистов ликвидировала пожар за 01 час 15 минут. Пострадавших не отмечено.
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Столкновение двух автомобилей, вследствие которого одна из иномарок «вытолкнула» другую на обочину, зафиксировано службой МЧС Петербурга на Кушелевской дороге (Калининский район).
Возгорание в грузовике Volvo, расположенном на Комендантском проспекте (Приморский район), зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью второго марта.
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