В Пушкине ночью горел автомобиль Ford
В ночные часы второго марта службой МЧС Петербурга в Пушкинском районе зафиксировано возгорание в легковой иномарке Ford. В ведомстве уточнили, автомобиль горел на улице Школьной (дом № 23).
Сообщение о пожаре поступило в службу в 02:12, источником возгорания стал моторный отсек. В работах задействованы восемь специалистов, пожар ликвидирован за тридцать три минуты. Пострадавших нет.
фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение двух автомобилей, вследствие которого одна из иномарок «вытолкнула» другую на обочину, зафиксировано службой МЧС Петербурга на Кушелевской дороге (Калининский район).
Возгорание в грузовике Volvo, расположенном на Комендантском проспекте (Приморский район), зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью второго марта.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».