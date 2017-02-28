В Пушкине ночью горел автомобиль Ford

фото: МЧС Петербурга

В ночные часы второго марта службой МЧС Петербурга в Пушкинском районе зафиксировано возгорание в легковой иномарке Ford. В ведомстве уточнили, автомобиль горел на улице Школьной (дом № 23).Сообщение о пожаре поступило в службу в 02:12, источником возгорания стал моторный отсек. В работах задействованы восемь специалистов, пожар ликвидирован за тридцать три минуты. Пострадавших нет.