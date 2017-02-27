В Петербурге грабители в медицинских масках напали на АЗС
В ночные часы первого марта двое грабителей, скрывающих лица за медицинскими масками, напали на автозаправочную станцию. В результате ограбления, отмечают в полицейском ведомстве, злоумышленники завладели денежными средствами из кассы организации.
Согласно данным МВД, на момент нападения в здании АЗС (Октябрьская набережная, дом № 2) находилась 32-летняя сотрудница. Грабители похитили 1 тыс. рублей, после чего покинули территорию заправки. Женщина активировала «тревожную кнопку».
Специалисты МВД проводят работы по розыску злоумышленников.
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В ночные часы первого марта двое грабителей, скрывающих лица за медицинскими масками, напали на автозаправочную станцию.
В пожаре на проспекте Маршала Жукова, зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью первого марта, повреждены автомобили Ford и «ГАЗель».
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