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В Петербурге грабители в медицинских масках напали на АЗС

В Петербурге грабители в медицинских масках напали на АЗС


В ночные часы первого марта двое грабителей, скрывающих лица за медицинскими масками, напали на автозаправочную станцию. В результате ограбления, отмечают в полицейском ведомстве, злоумышленники завладели денежными средствами из кассы организации.

Согласно данным МВД, на момент нападения в здании АЗС (Октябрьская набережная, дом № 2) находилась 32-летняя сотрудница. Грабители похитили 1 тыс. рублей, после чего покинули территорию заправки. Женщина активировала «тревожную кнопку».

Специалисты МВД проводят работы по розыску злоумышленников.
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