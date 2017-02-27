Ford и «ГАЗель» горели на проспекте Маршала Жукова
В пожаре на проспекте Маршала Жукова, зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью первого марта, повреждены автомобили Ford и «ГАЗель». В ведомстве уточняют, около 02:10, неподалеку от дома № 56 (к. 1) возгорание возникло в кабине «ГАЗели». В припаркованной поблизости иномарке обгорели задние фары.
Ликвидировать пожар команде из восьми специалистов удалось за восемнадцать минут. Пострадавших не отмечено.
фото: МЧС Петербурга
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В ночные часы первого марта двое грабителей, скрывающих лица за медицинскими масками, напали на автозаправочную станцию.
В пожаре на проспекте Маршала Жукова, зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью первого марта, повреждены автомобили Ford и «ГАЗель».
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