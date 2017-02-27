Ford и «ГАЗель» горели на проспекте Маршала Жукова

фото: МЧС Петербурга

В пожаре на проспекте Маршала Жукова, зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью первого марта, повреждены автомобили Ford и «ГАЗель». В ведомстве уточняют, около 02:10, неподалеку от дома № 56 (к. 1) возгорание возникло в кабине «ГАЗели». В припаркованной поблизости иномарке обгорели задние фары.Ликвидировать пожар команде из восьми специалистов удалось за восемнадцать минут. Пострадавших не отмечено.