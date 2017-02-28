В ДТП на Дворцовой набережной пострадал полицейский-водитель

Транспортная авария с участием внедорожника Land Rover и полицейского микроавтобуса Ford зафиксирована ведомством МЧС Петербурга ночью двадцать восьмого февраля на Дворцовой набережной. Специалисты службы получили сообщение об аварии в 00:05.ГУ МВД уточняет, около дома № 6 внедорожник наехал на поребрик — вследствие чего оказался на встречной полосе, где столкнулся с микроавтобусом полицейского ведомства. Полицейский-водитель получил травмы, был госпитализирован, но впоследствии переведен на амбулаторное лечение.МВД Петербурга по факту транспортной аварии проводит проверку.