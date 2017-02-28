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В Петербурге работник автомойки угнал иномарку клиентки

В Петербурге работник автомойки угнал иномарку клиентки


Сотрудник одной из петербургских автомоек, 32-летний житель Средней Азии, не смог совладать с желанием покататься на красивой дорогостоящей машине. Тот нюанс, что иномарка принадлежит клиентке мойки — 45-летней петербурженке, угонщика не смутил.

В утренние часы двадцать восьмого февраля в полицию обратилась владелица автомобиля Mitsubishi, сообщившая о хищении транспортного средства с территории автомойки на Софийской улице. МВД Петербурга отмечает, злоумышленник повредил иномарку в процессе движения — впрочем, вскоре его удалось задержать.

Полицейское ведомство по факту хищения автомобиля проводит проверку.
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