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В центре Петербурга горели Volkswagen и Toyota

В центре Петербурга горели Volkswagen и Toyota


В центре Петербурга ночью двадцать восьмого февраля службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Volkswagen. В расположенном поблизости автомобиле Toyota огонь повредил внешние элементы кузова.

Специалисты ведомства уточняют, сообщение о пожаре на улице Марата (дом № 70) поступило в 01:51. В операции по ликвидации возгорания задействованы десять сотрудников. Работы завершены спустя тридцать одну минуту.

Пострадавших нет.
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