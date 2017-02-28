В центре Петербурга горели Volkswagen и Toyota

В центре Петербурга ночью двадцать восьмого февраля службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Volkswagen. В расположенном поблизости автомобиле Toyota огонь повредил внешние элементы кузова.Специалисты ведомства уточняют, сообщение о пожаре на улице Марата (дом № 70) поступило в 01:51. В операции по ликвидации возгорания задействованы десять сотрудников. Работы завершены спустя тридцать одну минуту.Пострадавших нет.