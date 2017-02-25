В Петербурге хулиган расстрелял из пневматики остановку общественного транспорта
В отношении учащегося одного из петербургских колледжей, расстрелявшего из пневматического пистолета остановку общественного транспорта, инициировано уголовное дело о хулиганстве. МВД Петербурга уточняет, юноша несколько раз выстрелил в стекло, повредив остановочный павильон на Малом проспекте (Васильевский остров).
Хулиганская выходка зафиксирована семнадцатого февраля, преступник в тот же день задержан сотрудниками полицейского ведомства. В настоящее время хулиган ограничен в передвижениях на основании «подписки». Проводится разбирательство.
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В отношении учащегося одного из петербургских колледжей, расстрелявшего из пневматического пистолета остановку общественного транспорта, инициировано уголовное дело о хулиганстве.
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