В Петербурге хулиган расстрелял из пневматики остановку общественного транспорта

В отношении учащегося одного из петербургских колледжей, расстрелявшего из пневматического пистолета остановку общественного транспорта, инициировано уголовное дело о хулиганстве. МВД Петербурга уточняет, юноша несколько раз выстрелил в стекло, повредив остановочный павильон на Малом проспекте (Васильевский остров).Хулиганская выходка зафиксирована семнадцатого февраля, преступник в тот же день задержан сотрудниками полицейского ведомства. В настоящее время хулиган ограничен в передвижениях на основании «подписки». Проводится разбирательство.