В ДТП на Торфяной дороге маршрутка не разминулась с легковой иномаркой
Столкновение маршрутки с легковой иномаркой зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого февраля в Приморском районе. В ведомстве уточнили, авария отмечена около 09:00, неподалеку от дома № 10 по Торфяной дороге.
МЧС Петербурга сообщает, автомобиль BMW и автобус «ПАЗ» столкнулись по касательной. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются. В работах на месте происшествия задействованы пять сотрудников ведомства.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В отношении учащегося одного из петербургских колледжей, расстрелявшего из пневматического пистолета остановку общественного транспорта, инициировано уголовное дело о хулиганстве.
Автомобильная промышленность Петербурга заняла треть всего профильного российского производства.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».