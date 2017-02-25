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В ДТП на Торфяной дороге маршрутка не разминулась с легковой иномаркой

В ДТП на Торфяной дороге маршрутка не разминулась с легковой иномаркой


Столкновение маршрутки с легковой иномаркой зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого февраля в Приморском районе. В ведомстве уточнили, авария отмечена около 09:00, неподалеку от дома № 10 по Торфяной дороге.

МЧС Петербурга сообщает, автомобиль BMW и автобус «ПАЗ» столкнулись по касательной. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются. В работах на месте происшествия задействованы пять сотрудников ведомства.
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