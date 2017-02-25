В ДТП на Торфяной дороге маршрутка не разминулась с легковой иномаркой

Столкновение маршрутки с легковой иномаркой зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого февраля в Приморском районе. В ведомстве уточнили, авария отмечена около 09:00, неподалеку от дома № 10 по Торфяной дороге.МЧС Петербурга сообщает, автомобиль BMW и автобус «ПАЗ» столкнулись по касательной. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются. В работах на месте происшествия задействованы пять сотрудников ведомства.