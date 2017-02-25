В Кировском районе на улице Зайцева горел автомобиль KIA
Возгорание в автомобиле KIA Rio, приведшее к повреждению салона иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого февраля на улице Зайцева (дом № 8, к. 2). В ведомстве уточнили, пожар в иномарке ликвидирован спустя сорок восемь минут.
В работах задействованы девять специалистов. Привлекались две единицы техники.
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