В Кировском районе на улице Зайцева горел автомобиль KIA

Возгорание в автомобиле KIA Rio, приведшее к повреждению салона иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого февраля на улице Зайцева (дом № 8, к. 2). В ведомстве уточнили, пожар в иномарке ликвидирован спустя сорок восемь минут.В работах задействованы девять специалистов. Привлекались две единицы техники.