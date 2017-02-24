В Красном Селе столкнулись внедорожник и LADA

фото: МЧС Петербурга

Транспортная авария с участием внедорожника Range Rover и автомобиля LADA зафиксирована службой МЧС Петербурга утром (09:10) двадцать шестого февраля в Красносельском районе. В ведомстве уточнили, авария произошла на шоссе Гатчинском (дом № 13, к. 1).Данные о состоянии пострадавших уточняются. В работах от МЧС задействованы пять специалистов.