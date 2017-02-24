В Красном Селе столкнулись внедорожник и LADA
Транспортная авария с участием внедорожника Range Rover и автомобиля LADA зафиксирована службой МЧС Петербурга утром (09:10) двадцать шестого февраля в Красносельском районе. В ведомстве уточнили, авария произошла на шоссе Гатчинском (дом № 13, к. 1).
Данные о состоянии пострадавших уточняются. В работах от МЧС задействованы пять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
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Транспортная авария с участием внедорожника Range Rover и автомобиля LADA зафиксирована службой МЧС Петербурга утром (09:10) двадцать шестого февраля в Красносельском районе.
Большой проспект В.О. с двадцать седьмого февраля закрывается для следования транспорта.
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