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В Петербурге на Лиговском иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В Петербурге на Лиговском иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов


Столкновение двух иномарок Ford и Hyundai зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого февраля на Лиговском проспекте. Очевидцы дорожной аварии сообщают, один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

ГУ МЧС уточняет, столкновение произошло около 20:30, неподалеку от дома № 47. Технические и спасательные работы проводили пять специалистов.

Согласно предварительным данным, пострадали три пешехода и водитель. Официальное заключение полицейского ведомства уточняется.
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