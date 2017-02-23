В Петербурге на Лиговском иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Столкновение двух иномарок Ford и Hyundai зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого февраля на Лиговском проспекте. Очевидцы дорожной аварии сообщают, один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешеходов.ГУ МЧС уточняет, столкновение произошло около 20:30, неподалеку от дома № 47. Технические и спасательные работы проводили пять специалистов.Согласно предварительным данным, пострадали три пешехода и водитель. Официальное заключение полицейского ведомства уточняется.