В Невском районе на Седова горели две иномарки

В Невском районе Петербурга, ночью двадцать пятого февраля, в результате возгорания повреждены две иномарки. Сообщение о пожаре поступило в 02:50, уточнили в ведомстве МЧС.В автомобиле Volkswagen на улице Седова (дом № 124) сгорели все узлы и части. В расположенном поблизости Renault обгорело покрытие кузова. Работы завершены за тридцать девять минут, привлекались восемь специалистов.