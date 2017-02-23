В Невском районе на Седова горели две иномарки
В Невском районе Петербурга, ночью двадцать пятого февраля, в результате возгорания повреждены две иномарки. Сообщение о пожаре поступило в 02:50, уточнили в ведомстве МЧС.
В автомобиле Volkswagen на улице Седова (дом № 124) сгорели все узлы и части. В расположенном поблизости Renault обгорело покрытие кузова. Работы завершены за тридцать девять минут, привлекались восемь специалистов.
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Столкновение двух иномарок Ford и Hyundai зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого февраля на Лиговском проспекте.
В Невском районе Петербурга, ночью двадцать пятого февраля, в результате возгорания повреждены две иномарки.
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