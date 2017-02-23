В Петербурге на улице Варшавской сгорели два гаража с автомобилями
В Московском районе Петербурга, ночью двадцать пятого февраля, сгорели два расположенных рядом гаража. В ведомстве МЧС уточнили, вместе с гаражами сгорели и находящиеся внутри автомобили.
МЧС Петербурга сообщает, возгорание отмечено около 01:05, на улице Варшавской
(дом № 63, к. 1). Ликвидация пожара (привлекались восемь специалистов) продлилась пятьдесят две минуты. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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Столкновение двух иномарок Ford и Hyundai зафиксировано ведомством МЧС Петербурга вечером двадцать пятого февраля на Лиговском проспекте.
В Невском районе Петербурга, ночью двадцать пятого февраля, в результате возгорания повреждены две иномарки.
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