В групповой аварии на трассе «Кола» погибли три человека

Трагическая транспортная авария, приведшая к гибели трех человек, зафиксирована ведомством МЧС двадцать четвертого февраля на автомобильной трассе «Кола». МВД Петербурга уточняет, около 02:30, на 215-м километре столкнулись два тягача. Грузовики следовали во встречном направлении.Впоследствии в столкнувшиеся большегрузы врезалась иномарка Daewoo. Столкновение спровоцировало возгорание автомобилей. В результате удара водители обоих грузовиков и один из пассажиров получили несовместимые с жизнью повреждения. Водитель иномарки госпитализирован.Сотрудники полицейского ведомства проводят проверку по факту группового ДТП.