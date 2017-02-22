В групповой аварии на трассе «Кола» погибли три человека
Трагическая транспортная авария, приведшая к гибели трех человек, зафиксирована ведомством МЧС двадцать четвертого февраля на автомобильной трассе «Кола». МВД Петербурга уточняет, около 02:30, на 215-м километре столкнулись два тягача. Грузовики следовали во встречном направлении.
Впоследствии в столкнувшиеся большегрузы врезалась иномарка Daewoo. Столкновение спровоцировало возгорание автомобилей. В результате удара водители обоих грузовиков и один из пассажиров получили несовместимые с жизнью повреждения. Водитель иномарки госпитализирован.
Сотрудники полицейского ведомства проводят проверку по факту группового ДТП.
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Трагическая транспортная авария, приведшая к гибели трех человек, зафиксирована ведомством МЧС двадцать четвертого февраля на автомобильной трассе «Кола».
Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля.
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