В ДТП на Бухарестской улице LADA врезалась в столб и загорелась
Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля. В ведомстве уточнили, около 01:35, на улице Бухарестской (дом № 1) автомобиль столкнулся с опорой системы уличного освещения. Впоследствии возникло возгорание в отеке двигателя.
Очевидцы аварии отмечают, водитель смог выбраться из салона, однако пострадавшему потребовалась помощь медиков. Официальное заключение о состоянии водителя уточняется.
Работы по ликвидации пожара проводили девять специалистов.
фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Трагическая транспортная авария, приведшая к гибели трех человек, зафиксирована ведомством МЧС двадцать четвертого февраля на автомобильной трассе «Кола».
Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».