—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В ДТП на Бухарестской улице LADA врезалась в столб и загорелась
Применить опции расширенного поиска



                                      


В ДТП на Бухарестской улице LADA врезалась в столб и загорелась

В ДТП на Бухарестской улице LADA врезалась в столб и загорелась


Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля. В ведомстве уточнили, около 01:35, на улице Бухарестской (дом № 1) автомобиль столкнулся с опорой системы уличного освещения. Впоследствии возникло возгорание в отеке двигателя.

Очевидцы аварии отмечают, водитель смог выбраться из салона, однако пострадавшему потребовалась помощь медиков. Официальное заключение о состоянии водителя уточняется.

Работы по ликвидации пожара проводили девять специалистов.

фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса