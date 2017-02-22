В ДТП на Бухарестской улице LADA врезалась в столб и загорелась

фото: МЧС Петербурга

Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля. В ведомстве уточнили, около 01:35, на улице Бухарестской (дом № 1) автомобиль столкнулся с опорой системы уличного освещения. Впоследствии возникло возгорание в отеке двигателя.Очевидцы аварии отмечают, водитель смог выбраться из салона, однако пострадавшему потребовалась помощь медиков. Официальное заключение о состоянии водителя уточняется.Работы по ликвидации пожара проводили девять специалистов.