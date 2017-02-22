В Петербурге на Среднеохтинском горел трамвай

Возгорание в трамвае № 10, следовавшем по Среднеохтинскому проспекту, зафиксировано службой МЧС Петербурга поздним вечером двадцать третьего февраля. В ведомстве уточнили, происшествие отмечено около дома № 1, возгорание возникло в проводке между вагонами.МЧС Петербурга сообщает, работы по ликвидации пожара завершились за девять минут (23:18). В мероприятиях по ликвидации возгорания заняты восемь специалистов. Пострадавших нет.