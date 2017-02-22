В Петербурге на Среднеохтинском горел трамвай
Возгорание в трамвае № 10, следовавшем по Среднеохтинскому проспекту, зафиксировано службой МЧС Петербурга поздним вечером двадцать третьего февраля. В ведомстве уточнили, происшествие отмечено около дома № 1, возгорание возникло в проводке между вагонами.
МЧС Петербурга сообщает, работы по ликвидации пожара завершились за девять минут (23:18). В мероприятиях по ликвидации возгорания заняты восемь специалистов. Пострадавших нет.
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Трагическая транспортная авария, приведшая к гибели трех человек, зафиксирована ведомством МЧС двадцать четвертого февраля на автомобильной трассе «Кола».
Столкновение автомобиля LADA со столбом с последующим возгоранием зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцать четвертого февраля.
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