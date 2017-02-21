В массовом ДТП на Лейтенанта Шмидта столкнулись четыре автомобиля

Три иномарки и LADA Priora столкнулись днем двадцать третьего февраля на набережной Лейтенанта Шмидта. В ведомстве МЧС Петербурга уточняют, около 15:30, неподалеку от дома№ 27 участниками аварии стали — Mercedes-Benz, Chevrolet, Hyundai и LADA Priora.Автомобили получили значительные повреждения. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются.В работах на месте аварии от МЧС задействованы восемь специалистов. Привлекались две единицы техники.