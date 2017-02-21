В массовом ДТП на Лейтенанта Шмидта столкнулись четыре автомобиля
Три иномарки и LADA Priora столкнулись днем двадцать третьего февраля на набережной Лейтенанта Шмидта. В ведомстве МЧС Петербурга уточняют, около 15:30, неподалеку от дома
№ 27 участниками аварии стали — Mercedes-Benz, Chevrolet, Hyundai и LADA Priora.
Автомобили получили значительные повреждения. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются.
В работах на месте аварии от МЧС задействованы восемь специалистов. Привлекались две единицы техники.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Три иномарки и LADA Priora столкнулись днем двадцать третьего февраля на набережной Лейтенанта Шмидта.
Столкновение иномарки Daewoo и микроавтобуса «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать третьего февраля на улице Подвойского.
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