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В массовом ДТП на Лейтенанта Шмидта столкнулись четыре автомобиля

В массовом ДТП на Лейтенанта Шмидта столкнулись четыре автомобиля


Три иномарки и LADA Priora столкнулись днем двадцать третьего февраля на набережной Лейтенанта Шмидта. В ведомстве МЧС Петербурга уточняют, около 15:30, неподалеку от дома
№ 27 участниками аварии стали — Mercedes-Benz, Chevrolet, Hyundai и LADA Priora.

Автомобили получили значительные повреждения. Сведения о состоянии участников ДТП уточняются.

В работах на месте аварии от МЧС задействованы восемь специалистов. Привлекались две единицы техники.
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