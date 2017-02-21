В ДТП на улице Подвойского столкнулись «ГАЗель» и Daewoo
Столкновение иномарки Daewoo и микроавтобуса «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать третьего февраля на улице Подвойского. Специалисты службы уточняют, авария произошла около дома № 27.
В работах на месте столкновения автомобилей задействованы пять сотрудников. Сведения о пострадавших уточняются.
фото: МЧС Петербурга
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Столкновение иномарки Daewoo и микроавтобуса «ГАЗель» зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать третьего февраля на улице Подвойского.
Ограничение следования транспорта, согласно данным ГАТИ, вводится с двадцать шестого февраля на улице Малой Посадской.
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