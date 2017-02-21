В ДТП на Богатырском проспекте не разминулись «ГАЗель» и Volkswagen
Столкновение «ГАЗели» и иномарки Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать второго февраля в Приморском районе. В ведомстве уточнили, дорожная авария отмечена на проспекте Богатырском (дом № 52), около 09:15.
Технические мероприятия проводили пять специалистов. Пострадавших нет.
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Ограничение следования транспорта, согласно данным ГАТИ, вводится с двадцать шестого февраля на улице Малой Посадской.
Столкновение «ГАЗели» и иномарки Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать второго февраля в Приморском районе.
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