В Петербурге пассажиры отняли деньги у таксиста
Ограбление водителя такси зафиксировано полицейским ведомством Петербурга двадцать первого февраля. Примечательно, что обратился в полицию пострадавший лишь спустя пять дней после факта нападения.
Согласно версии 26-летнего таксиста, ограбление произошло ранним утром шестнадцатого февраля на шоссе Московском. Проезжавшие в его иномарке в качестве пассажиров двое мужчин, под угрозой ножа отобрали денежные средства в сумме 10,2 тыс. рублей.
Полиция Петербурга ведет розыск злоумышленников.
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Ограничение следования транспорта, согласно данным ГАТИ, вводится с двадцать шестого февраля на улице Малой Посадской.
Столкновение «ГАЗели» и иномарки Volkswagen зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать второго февраля в Приморском районе.
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