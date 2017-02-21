В Петербурге пассажиры отняли деньги у таксиста

Ограбление водителя такси зафиксировано полицейским ведомством Петербурга двадцать первого февраля. Примечательно, что обратился в полицию пострадавший лишь спустя пять дней после факта нападения.Согласно версии 26-летнего таксиста, ограбление произошло ранним утром шестнадцатого февраля на шоссе Московском. Проезжавшие в его иномарке в качестве пассажиров двое мужчин, под угрозой ножа отобрали денежные средства в сумме 10,2 тыс. рублей.Полиция Петербурга ведет розыск злоумышленников.