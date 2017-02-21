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Автомобиль «ВАЗ» на Комендантском проспекте выгорел по всей площади

Автомобиль «ВАЗ» на Комендантском проспекте выгорел по всей площади


Возгорание в автомобиле «ВАЗ», зафиксированное МЧС Петербурга ночью двадцать второго февраля, привело к значительному повреждению транспортного средства. В ведомстве уточнили, пострадавших нет.

МЧС Петербурга сообщает, горение «ВАЗа» отмечено на проспекте Комендантском
(дом № 17, к. 2) около 04:40. Работы по ликвидации пожара, проводимые восемью специалистами, продлились сорок три минуты.

фото: ГУ МЧС
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