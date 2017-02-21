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В Приморском районе на Авиаконструкторов горели две иномарки

В Приморском районе на Авиаконструкторов горели две иномарки


В Приморском районе ночью двадцать первого февраля в пожаре повреждены две иномарки. Специалисты МЧС Петербурга уточняют, на проспекте Авиаконструкторов (дом № 20, к. 1) выгорел автомобиль Nissan. В расположенном поблизости Chevrolet поврежден кузов.

Возгорание зафиксировано около 01:55, сообщили в ведомстве. Работы по ликвидации пожара заняли тридцать восемь минут. Пострадавших нет. Мероприятия на месте возгорания проводили восемь сотрудников.

фото: МЧС Петербурга
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