Автомобиль Honda горел на улице Белы Куна

фото: МЧС Петербурга

Автомобиль Honda горел ночью двадцать первого февраля во Фрунзенском районе. В работах по ликвидации пожара от ведомства МЧС задействованы восемь специалистов.ГУ МЧС уточняет, около 00:45, на улице Белы Куна (дома № 15, к. 4) возгорание зафиксировано в отсеке двигателя припаркованной иномарки. Пожар локализован за сорок семь минут. Пострадавших не отмечено.