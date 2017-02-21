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Автомобиль Honda горел на улице Белы Куна

Автомобиль Honda горел на улице Белы Куна


Автомобиль Honda горел ночью двадцать первого февраля во Фрунзенском районе. В работах по ликвидации пожара от ведомства МЧС задействованы восемь специалистов.

ГУ МЧС уточняет, около 00:45, на улице Белы Куна (дома № 15, к. 4) возгорание зафиксировано в отсеке двигателя припаркованной иномарки. Пожар локализован за сорок семь минут. Пострадавших не отмечено.

фото: МЧС Петербурга
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