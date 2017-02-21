Автомобиль Honda горел на улице Белы Куна
Автомобиль Honda горел ночью двадцать первого февраля во Фрунзенском районе. В работах по ликвидации пожара от ведомства МЧС задействованы восемь специалистов.
ГУ МЧС уточняет, около 00:45, на улице Белы Куна (дома № 15, к. 4) возгорание зафиксировано в отсеке двигателя припаркованной иномарки. Пожар локализован за сорок семь минут. Пострадавших не отмечено.
фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге на автомобильной парковке, расположенной на Караванной улице (дом № 12), конфликт из-за места привел к ранению одного из автовладельцев.
В Приморском районе ночью двадцать первого февраля в пожаре повреждены две иномарки.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».