В центре Петербурга Jeep пробил ограждение и упал в Карповку
В ночные часы двадцать первого февраля служба МЧС Петербурга проводила работы по подъему затонувшего в реке Карповка автомобиля. Суммарно в мероприятиях задействовано пятнадцать специалистов.
ГУ МЧС уточняет, около 23:20 двадцатого февраля, неподалеку от дома № 11 по набережной Карповки внедорожник Jeep протаранил ограждение (повреждено два пролета) и упал в воду. Спустя полчаса на место происшествия прибыл кран.
Согласно предварительным данным, водитель выбрался из упавшей в воду иномарки самостоятельно. Очевидцы аварии отмечают, другие участники движения следованию внедорожника не мешали. С большой долей вероятности, происшествие спровоцировано скользкой дорогой.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге на автомобильной парковке, расположенной на Караванной улице (дом № 12), конфликт из-за места привел к ранению одного из автовладельцев.
В Приморском районе ночью двадцать первого февраля в пожаре повреждены две иномарки.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».