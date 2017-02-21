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В центре Петербурга Jeep пробил ограждение и упал в Карповку

В центре Петербурга Jeep пробил ограждение и упал в Карповку


В ночные часы двадцать первого февраля служба МЧС Петербурга проводила работы по подъему затонувшего в реке Карповка автомобиля. Суммарно в мероприятиях задействовано пятнадцать специалистов.

ГУ МЧС уточняет, около 23:20 двадцатого февраля, неподалеку от дома № 11 по набережной Карповки внедорожник Jeep протаранил ограждение (повреждено два пролета) и упал в воду. Спустя полчаса на место происшествия прибыл кран.

Согласно предварительным данным, водитель выбрался из упавшей в воду иномарки самостоятельно. Очевидцы аварии отмечают, другие участники движения следованию внедорожника не мешали. С большой долей вероятности, происшествие спровоцировано скользкой дорогой.
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