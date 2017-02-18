В ДТП на Российском проспекте LADA столкнулась с грузовиком Peugeot
Транспортная авария с участием автомобиля LADA и грузовика Peugeot зафиксирована службой МЧС Петербурга утром двадцатого февраля на территории Невского район. В ведомстве уточняют, авария отмечена около дома № 2 по проспекту Российскому.
Сведения о состоянии участников ДТП уточняются. В работах задействованы пять специалистов.
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Транспортная авария с участием автомобиля LADA и грузовика Peugeot зафиксирована службой МЧС Петербурга утром двадцатого февраля на территории Невского район.
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