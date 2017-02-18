В Петербурге на улице Типанова сгорели две Audi
В ночные часы двадцатого февраля, службой МЧС Петербурга на улице Типанова (дом № 30) зафиксировано возгорание на «дворовой парковке». В ведомстве уточняют, повреждены два автомобиля Audi.
Возгорание возникло около 00:50, сообщили представители ведомства. В модели A5 выгорел отсек двигателя, в А6 — обгорел салон. Пострадавших нет. Работы по ликвидации пожара продлились около часа (57 минут). Привлекались восемь специалистов.
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