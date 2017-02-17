—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Ленобласти двое грабителей пытались задушить таксиста
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Ленобласти двое грабителей пытались задушить таксиста

В Ленобласти двое грабителей пытались задушить таксиста


Сотрудниками полиции Ленобласти (Всеволожский район) зафиксировано разбойное нападение на водителя службы такси. Согласно данным МВД, ночью восемнадцатого февраля на территории поселка Новосаратовка двое пассажиров автомобиля Fiat напали на 54-летнего водителя.

Грабители пытались задушить таксиста ремнем безопасности, к счастью мужчине удалось освободиться и убежать. Злоумышленники скрылись на иномарке потерпевшего. Полицейское ведомство ведет розыск преступников.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса