В Ленобласти двое грабителей пытались задушить таксиста
Сотрудниками полиции Ленобласти (Всеволожский район) зафиксировано разбойное нападение на водителя службы такси. Согласно данным МВД, ночью восемнадцатого февраля на территории поселка Новосаратовка двое пассажиров автомобиля Fiat напали на 54-летнего водителя.
Грабители пытались задушить таксиста ремнем безопасности, к счастью мужчине удалось освободиться и убежать. Злоумышленники скрылись на иномарке потерпевшего. Полицейское ведомство ведет розыск преступников.
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Сотрудниками полиции Ленобласти (Всеволожский район) зафиксировано разбойное нападение на водителя службы такси.
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