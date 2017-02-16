В Петербурге работник автосервиса разбил в ДТП иномарку клиента
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание работника автосервиса, расположенного на Ириновском проспекте, который угнал и разбил в ДТП иномарку клиента. Сумма ущерба, причиненного владельцу автомобиля, составила 500 тыс. рублей.
Согласно данным МВД, шестнадцатого февраля с заявлением об угоне иномарки Volkswagen работником автосервиса обратился 56-летний руководитель одной из компаний города. Автомобиль двумя неделями ранее был передан для ремонтных работ.
В отношении сотрудника автосервиса возбуждено уголовное дело.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание работника автосервиса, расположенного на Ириновском проспекте, который угнал и разбил в ДТП иномарку клиента.
В ночные часы восемнадцатого февраля, сообщает ведомство МЧС Петербурга, на улице Кибальчича невдалеке от дома № 8 горела иномарка Toyota.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».