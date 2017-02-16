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В Петербурге работник автосервиса разбил в ДТП иномарку клиента

В Петербурге работник автосервиса разбил в ДТП иномарку клиента


Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание работника автосервиса, расположенного на Ириновском проспекте, который угнал и разбил в ДТП иномарку клиента. Сумма ущерба, причиненного владельцу автомобиля, составила 500 тыс. рублей.

Согласно данным МВД, шестнадцатого февраля с заявлением об угоне иномарки Volkswagen работником автосервиса обратился 56-летний руководитель одной из компаний города. Автомобиль двумя неделями ранее был передан для ремонтных работ.

В отношении сотрудника автосервиса возбуждено уголовное дело.
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