В Невском районе на улице Кибальчича горела иномарка Toyota
В ночные часы восемнадцатого февраля, сообщает ведомство МЧС Петербурга, на улице Кибальчича невдалеке от дома № 8 горела иномарка Toyota. В службе уточнили, источником возгорания стал отсек двигателя.
Работы по ликвидации пожара восемью специалистами завершены за девять минут. Пострадавших не отмечено.
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В ночные часы восемнадцатого февраля, сообщает ведомство МЧС Петербурга, на улице Кибальчича невдалеке от дома № 8 горела иномарка Toyota.
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