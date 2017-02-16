Три автомобиля не разъехались на внешней стороне КАД

Столкновение трех автомобилей зафиксировано ведомством МЧС на Кольцевой дороге (КАД) вечером семнадцатого февраля. В службе уточнили, авария произошла на 76-м (внешняя сторона) км, около 17:00.
В работах на месте группового ДТП задействованы пять сотрудников ведомства. Пострадавших нет.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Столкновение трех автомобилей зафиксировано ведомством МЧС на Кольцевой дороге (КАД) вечером семнадцатого февраля.
Специалисты предприятия «Мостотрест» информируют о запланированной разводке моста Александра Невского в ночь на семнадцатое февраля.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Масштабный пожар на охраняемой автомобильной стоянке, зафиксирован полицейским ведомством Петербурга ранним утром шестнадцатого февраля.
Возгорание в иномарке Audi зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром семнадцатого февраля в Василеостровском районе.
Возгорание в легковой иномарке, вечером шестнадцатого февраля зафиксировано ведомством МЧС на Старо-Петергофском проспекте.
В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков.
В ночные часы шестнадцатого февраля в полицию Петербурга обратился 31-летний мужчина, получивший ранение плеча из травматического пистолета.