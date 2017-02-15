В Петербурге на охраняемой стоянке сгорели четыре грузовика

Масштабный пожар на охраняемой автомобильной стоянке, зафиксирован полицейским ведомством Петербурга ранним утром шестнадцатого февраля. Согласно данным МВД, на территории парковки (Шкиперский проток) сгорели четыре грузовика.В ведомстве уточняют, около 04:00, неподалеку от дома № 14 горели три «КамАЗа» и самосвал «Shacman». Внимание сотрудников полиции привлек тот факт, что все грузовики принадлежали одному человеку.Пострадавших нет.МВД не исключает умышленные действия. В перспективе возможно возбуждение уголовного дела.