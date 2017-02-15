—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Петербурге на охраняемой стоянке сгорели четыре грузовика
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Петербурге на охраняемой стоянке сгорели четыре грузовика

В Петербурге на охраняемой стоянке сгорели четыре грузовика


Масштабный пожар на охраняемой автомобильной стоянке, зафиксирован полицейским ведомством Петербурга ранним утром шестнадцатого февраля. Согласно данным МВД, на территории парковки (Шкиперский проток) сгорели четыре грузовика.

В ведомстве уточняют, около 04:00, неподалеку от дома № 14 горели три «КамАЗа» и самосвал «Shacman». Внимание сотрудников полиции привлек тот факт, что все грузовики принадлежали одному человеку.

Пострадавших нет.

МВД не исключает умышленные действия. В перспективе возможно возбуждение уголовного дела.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса