В пожаре на улице Нахимова горел автомобиль Audi

Возгорание в иномарке Audi зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром семнадцатого февраля в Василеостровском районе. Автомобиль горел на улице Нахимова (дом № 9), уточнили специалисты службы.Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 06:36, источником возгорания стал багажный отсек. Работы по ликвидации пожара, задействованы девять сотрудников, завершены спустя двадцать две минуты. Пострадавших нет.