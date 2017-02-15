В пожаре на улице Нахимова горел автомобиль Audi
Возгорание в иномарке Audi зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром семнадцатого февраля в Василеостровском районе. Автомобиль горел на улице Нахимова (дом № 9), уточнили специалисты службы.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 06:36, источником возгорания стал багажный отсек. Работы по ликвидации пожара, задействованы девять сотрудников, завершены спустя двадцать две минуты. Пострадавших нет.
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