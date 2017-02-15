В пожаре на Старо-Петергофском проспекте полностью выгорел автомобиль Hyundai

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в легковой иномарке, вечером шестнадцатого февраля зафиксировано ведомством МЧС на Старо-Петергофском проспекте. Специалисты службы уточнили, автомобиль Hyundai горел неподалеку от дома № 6.Сообщение о пожаре поступило в 17:10. Работы по ликвидации (привлекались девять специалистов) возгорания завершены спустя двадцать восемь минут. В иномарке повреждены все сгораемые части. Пострадавших нет.