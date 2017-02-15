В пожаре на Старо-Петергофском проспекте полностью выгорел автомобиль Hyundai
Возгорание в легковой иномарке, вечером шестнадцатого февраля зафиксировано ведомством МЧС на Старо-Петергофском проспекте. Специалисты службы уточнили, автомобиль Hyundai горел неподалеку от дома № 6.
Сообщение о пожаре поступило в 17:10. Работы по ликвидации (привлекались девять специалистов) возгорания завершены спустя двадцать восемь минут. В иномарке повреждены все сгораемые части. Пострадавших нет.
фото: МЧС Петербурга
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Возгорание в легковой иномарке, вечером шестнадцатого февраля зафиксировано ведомством МЧС на Старо-Петергофском проспекте.
В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
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