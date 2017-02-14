В Пушкине на Садовой улице сгорела иномарка Volkswagen
В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen. В ведомстве уточнили, иномарка выгорела по всей площади.
Работы по ликвидации пожара начаты около 01:40, задействованы девять сотрудников. Возгорание локализовано за 01 ч 04 м. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
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