В Ленобласти автоугонщики доехали только до придорожного кювета

В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков. Около полуночи двое злоумышленников (25 и 27 лет) угнали автомобиль «ВАЗ-2104», но водителю не удалось справиться с управлением. Автомобиль съехал в кювет.В отношении обоих автоугонщиков инициировано уголовное дело. Один из задержанных молодых людей заключен под стражу, второму оформлена «подписка о невыезде».