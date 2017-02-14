В Ленобласти автоугонщики доехали только до придорожного кювета
В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков. Около полуночи двое злоумышленников (25 и 27 лет) угнали автомобиль «ВАЗ-2104», но водителю не удалось справиться с управлением. Автомобиль съехал в кювет.
В отношении обоих автоугонщиков инициировано уголовное дело. Один из задержанных молодых людей заключен под стражу, второму оформлена «подписка о невыезде».
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В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков.
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