—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В Ленобласти автоугонщики доехали только до придорожного кювета
Применить опции расширенного поиска



                                      


В Ленобласти автоугонщики доехали только до придорожного кювета

В Ленобласти автоугонщики доехали только до придорожного кювета


В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков. Около полуночи двое злоумышленников (25 и 27 лет) угнали автомобиль «ВАЗ-2104», но водителю не удалось справиться с управлением. Автомобиль съехал в кювет.

В отношении обоих автоугонщиков инициировано уголовное дело. Один из задержанных молодых людей заключен под стражу, второму оформлена «подписка о невыезде».
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса