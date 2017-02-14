В Петербурге пешехода подстрели из проезжающего BMW
В ночные часы шестнадцатого февраля в полицию Петербурга обратился 31-летний мужчина, получивший ранение плеча из травматического пистолета. В рамках заявления пострадавший пояснил, что в него выстрелил неизвестный, проезжавший в автомобиле BMW.
Согласно данным МВД, происшествие произошло около 01:00, на проспекте Дальневосточном. Раненный мужчина госпитализирован. Ведется розыск злоумышленника.
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В Пушкинском районе Петербурга, ночью шестнадцатого февраля, на улице Садовой (дом № 11) зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen.
В ночные часы среды, пятнадцатого февраля, сотрудники полиции Ленобласти (Выборг) произвели задержание двух автоугонщиков.
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