В Петербурге пешехода подстрели из проезжающего BMW

В ночные часы шестнадцатого февраля в полицию Петербурга обратился 31-летний мужчина, получивший ранение плеча из травматического пистолета. В рамках заявления пострадавший пояснил, что в него выстрелил неизвестный, проезжавший в автомобиле BMW.Согласно данным МВД, происшествие произошло около 01:00, на проспекте Дальневосточном. Раненный мужчина госпитализирован. Ведется розыск злоумышленника.