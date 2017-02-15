В аварии на проспекте Луначарского иномарка столкнулась с трамваем

Транспортная авария с участием иномарки Volvo и трамвая зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого февраля на проспекте Луначарского. В ведомстве уточнили, происшествие произошло около 16:10.
Технические работы проводили пять сотрудников ведомства. Сведения о пострадавших уточняются.
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Транспортная авария с участием иномарки Volvo и трамвая зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого февраля на проспекте Луначарского.
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