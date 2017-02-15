Утреннее ДТП на Литейном собрало значительную дорожную пробку
Столкновение двух иномарок, одна из которых вследствие удара протаранила столб, зафиксировано ведомством МЧС ранним утром пятнадцатого февраля. Автовладельцы Петербурга сетуют на значительную дорожную пробку в районе аварии.
ГУ МЧС сообщает, около 06:30, на проспекте Литейном (дом № 4) столкнулись автомобили Citroen C4 и Skoda Yeti. Сведения о состоянии участников аварии устанавливаются, работы на месте ДТП проводили пять сотрудников МЧС.
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В четверг, шестнадцатого февраля, петербуржцев ждет туман и гололедица.
Транспортная авария с участием иномарки Volvo и трамвая зафиксирована службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого февраля на проспекте Луначарского.
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