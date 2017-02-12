В Петербурге грабитель с топором угнал автомобиль
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание гражданина одного из среднеазиатских государств, который отобрал автомобиль у своего соотечественника. В полицейском ведомстве уточняют, грабитель угрожал автовладельцу топором.
Согласно данным МВД, около 23:00, на проспекте Луначарского (дом № 9) 42-летний мужчина в состоянии опьянение напал на подвозившего его водителя иномарки Chevrolet. Грабитель высадил владельца автомобиля, после чего скрылся в неизвестном направлении.
В рамках оперативных мероприятий по факту заявления пострадавшего злоумышленник задержан.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание гражданина одного из среднеазиатских государств, который отобрал автомобиль у своего соотечественника.
В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».