В Петербурге грабитель с топором угнал автомобиль

Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание гражданина одного из среднеазиатских государств, который отобрал автомобиль у своего соотечественника. В полицейском ведомстве уточняют, грабитель угрожал автовладельцу топором.Согласно данным МВД, около 23:00, на проспекте Луначарского (дом № 9) 42-летний мужчина в состоянии опьянение напал на подвозившего его водителя иномарки Chevrolet. Грабитель высадил владельца автомобиля, после чего скрылся в неизвестном направлении.В рамках оперативных мероприятий по факту заявления пострадавшего злоумышленник задержан.