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В автосервисе на Учительской улице сгорел внедорожник Land Rover

В автосервисе на Учительской улице сгорел внедорожник Land Rover


В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание. Служба МЧС уточняет, огонь охватил внедорожник Land Rover.

Согласно сводке ведомства, пожар отмечен около 06:55, на улице Учительской (дом № 23). Пострадавших нет. В работах задействованы двенадцать специалистов, пожар ликвидирован спустя сорок три минуты.

фото: ГУ МЧС
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