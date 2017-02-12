В автосервисе на Учительской улице сгорел внедорожник Land Rover
В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание. Служба МЧС уточняет, огонь охватил внедорожник Land Rover.
Согласно сводке ведомства, пожар отмечен около 06:55, на улице Учительской (дом № 23). Пострадавших нет. В работах задействованы двенадцать специалистов, пожар ликвидирован спустя сорок три минуты.
фото: ГУ МЧС
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В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание.
Возгорание в автомобилях на дворовой парковке, зафиксированное службой МЧС Петербурга ночью четырнадцатого февраля, привело к повреждению трех транспортных средств.
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