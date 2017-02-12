В Невском районе на улице Крыленко горели три автомобиля
Возгорание в автомобилях на дворовой парковке, зафиксированное службой МЧС Петербурга ночью четырнадцатого февраля, привело к повреждению трех транспортных средств. В ведомстве уточняют, полностью выгорели Ford и «ВАЗ». В некстати оказавшейся неподалеку от источника пожара иномарке Daewoo повреждены части кузова.
ГУ МЧС сообщает, возгорание зарегистрировано около 02:30, на улице Крыленко (дом № 29, к. 1). Работы на месте пожара, от службы привлекались восемь специалистов, продлились пятьдесят пять минут.
Пострадавших нет.
фото: МЧС Петербурга
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В автосервисе на территории Калининского района Петербурга утром четырнадцатого февраля зафиксировано возгорание.
Возгорание в автомобилях на дворовой парковке, зафиксированное службой МЧС Петербурга ночью четырнадцатого февраля, привело к повреждению трех транспортных средств.
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