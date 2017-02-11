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В ДТП на Австрийской площади столкнулись KIA и Mazda

В ДТП на Австрийской площади столкнулись KIA и Mazda


В транспортной аварии на Австрийской площади, зафиксированной службой МЧС Петербурга днем тринадцатого февраля, столкнулись две иномарки. В ведомстве уточняют, авария отмечена около дома № 1.

Оба автомобиля получили значительные повреждения. Очевидцы сообщают об отсутствии пострадавших. Сведения уточняются.

В работах на месте ДТП задействованы восемь сотрудников МЧС.
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