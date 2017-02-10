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Автомобиль петербурженки подвергся нападению уроженца сопредельного государства

Автомобиль петербурженки подвергся нападению уроженца сопредельного государства


Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать гражданина сопредельного государства, пребывающего в РФ без регистрации, который из хулиганских побуждений напал на автомобиль жительницы города. Суммарно ущерб от действий хулигана составил 13 тыс. рублей.

Согласно данным ГУ МВД, одиннадцатого февраля на проспекте Славы 26-летний мужчина (ранее судимый) разбил стекла в автомобиле Audi Q5. Впоследствии злоумышленник полностью сознался в повреждении иномарки.

В отношении хулигана инициировано уголовное разбирательство.
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Автомобиль петербурженки подвергся нападению уроженца сопредельного государства

Сотрудникам полиции Петербурга удалось задержать гражданина сопредельного государства, пребывающего в РФ без регистрации, который из хулиганских побуждений напал на автомобиль жительницы города.

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