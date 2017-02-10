В пожаре на Большой Пушкарской горели две иномарки
В начале суток тринадцатого февраля служба МЧС Петербурга зафиксировала возгорание в иномарке на Большой Пушкарской улице. В ведомстве уточнили, автомобиль горел неподалеку от дома № 56.
Согласно данным службы, огонь полностью охватил автомобиль Honda. В припаркованной поблизости иномарке Mitsubishi частично поврежден корпус. Спустя тридцать одну минуту работы по ликвидации возгорания (задействовано восемь сотрудников МЧС) были завершены.
Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В начале суток тринадцатого февраля служба МЧС Петербурга зафиксировала возгорание в иномарке на Большой Пушкарской улице.
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