Автомобиль Volvo на Садовой протаранил Ford, «Оку» и «ВАЗ»
Транспортная авария с участием четырех автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга утром одиннадцатого февраля на Садовой улице (Адмиралтейский район). В ведомстве уточнили, иномарка Volvo протаранила автомобили — «ВАЗ-2115», «ОКА» и Ford.
Согласно данным МЧС, дорожное происшествие произошло около 07:45, неподалеку от дома
№ 58. В работах (смыв топлива) задействованы пять специалистов.
Очевидцы отмечают отсутствие пострадавших. Автомобили вследствие удара значительно деформированы.
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Транспортная авария с участием четырех автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга утром одиннадцатого февраля на Садовой улице (Адмиралтейский район).
В центре Петербурга с тринадцатого февраля закрывается съезд с моста Александра Невского на набережную Синопскую.
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