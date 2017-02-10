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Автомобиль Volvo на Садовой протаранил Ford, «Оку» и «ВАЗ»

Автомобиль Volvo на Садовой протаранил Ford, «Оку» и «ВАЗ»


Транспортная авария с участием четырех автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга утром одиннадцатого февраля на Садовой улице (Адмиралтейский район). В ведомстве уточнили, иномарка Volvo протаранила автомобили — «ВАЗ-2115», «ОКА» и Ford.

Согласно данным МЧС, дорожное происшествие произошло около 07:45, неподалеку от дома
№ 58. В работах (смыв топлива) задействованы пять специалистов.

Очевидцы отмечают отсутствие пострадавших. Автомобили вследствие удара значительно деформированы.
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