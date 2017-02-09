В Петербурге на Малой Карпатской горела автомойка
Возгорание в здании автомойки зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером одиннадцатого февраля на улице Малой Карпатской (дом № 12). В ведомстве уточняют, огонь охватил административное помещение (площадь горения двадцать четыре кв. м.).
Сообщение о пожаре поступило в 16:09, работы продлились сорок четыре минуты. Задействовано четырнадцать специалистов. Пострадавших не отмечено.
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Возгорание в здании автомойки зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером одиннадцатого февраля на улице Малой Карпатской (дом № 12).
Автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль Opel столкнулись днем одиннадцатого февраля на проспекте Елизарова (Невский район), сообщают сотрудники ведомства МЧС Петербурга.
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