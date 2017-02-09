Автобус и иномарка не поделили проспект Елизарова
Автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль Opel столкнулись днем одиннадцатого февраля на проспекте Елизарова (Невский район), сообщают сотрудники ведомства МЧС Петербурга. Авария зафиксирована около 12:20, неподалеку от дома № 21.
В технических работах задействованы пять специалистов. Сведения о наличии пострадавших уточняются.
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Возгорание в здании автомойки зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером одиннадцатого февраля на улице Малой Карпатской (дом № 12).
Автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль Opel столкнулись днем одиннадцатого февраля на проспекте Елизарова (Невский район), сообщают сотрудники ведомства МЧС Петербурга.
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